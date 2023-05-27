Генштаб уточнив дані про втрати РФ: знищеної техніки стало більше
Генеральний штаб ЗСУ оновив інформацію про втрати російської армії у зв'язку з надходженням уточнених розвідувальних даних
Про це 27 травня написав Генеральний штаб ЗСУ.
"Уточнення - це завжди десь "мінус", а десь - "плюс". Просимо це зрозуміти", - заначили в Генштабі.
Зазначається, що завтрашні втрати окупантів будуть додані до сьогоднішніх вже скоригованих.
За уточненими даними, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 27.05.23 орієнтовно склали:
- особового складу - близько 206 200
- танків - 3794 (-5)
- бойових броньованих машин - 7449 (+7)
- артилерійських систем - 3414 (+8)
- РСЗВ - 574 (+2)
- засобів ППО - 329
- літаків - 313 (+3)
- вертольотів - 298 (+2)
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 2990 (+49)
- крилатих ракет - 1036 (+31)
- кораблів/катерів - 18
- автомобільної техніки та автоцистерн - 6183 (+11)
- спеціальної техніки - 449.
"Завтра, до цих, вже скоригованих цифр будуть додані втрати ворога за попередню добу.
Дякуємо за розуміння", - додали у Генштабі.
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