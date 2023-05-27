Генштаб уточнив дані про втрати РФ: знищеної техніки стало більше

Про це 27 травня написав Генеральний штаб ЗСУ.

"Уточнення - це завжди десь "мінус", а десь - "плюс". Просимо це зрозуміти", - заначили в Генштабі.

Зазначається, що завтрашні втрати окупантів будуть додані до сьогоднішніх вже скоригованих.

За уточненими даними, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 27.05.23 орієнтовно склали:

особового складу - близько 206 200

танків - 3794 (-5)

бойових броньованих машин - 7449 (+7)

артилерійських систем - 3414 (+8)

РСЗВ - 574 (+2)

засобів ППО - 329

літаків - 313 (+3)

вертольотів - 298 (+2)

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 2990 (+49)

крилатих ракет - 1036 (+31)

кораблів/катерів - 18

автомобільної техніки та автоцистерн - 6183 (+11)

спеціальної техніки - 449.

"Завтра, до цих, вже скоригованих цифр будуть додані втрати ворога за попередню добу.

Дякуємо за розуміння", - додали у Генштабі.