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Авіація ЗСУ з початку доби завдала 12 ударів по зосередженню окупантів, зброї та техніки і вразила позиції ЗРК, - Генштаб

24 листопада, 2022 четвер
19:00
війна з Росією ЗСУ

Авіація ЗСУ за добу, 24 листопада, завдала 12 ударів по зосередженню окупантів, зброї та техніці, також уразила позиції зенітних ракетних комплексів армії РФ

Про це інформує в фейсбуці Генеральний штаб ЗСУ.

"За поточну добу російські окупанти завдали 2 авіаційних удари, здійснили 16 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та цивільних обʼєктах", - пише пресслужба.

На Волинському та Поліському напрямках ситуація без змін.

На Сіверському напрямку у прикордонних районах Брянської та Курської областей окупанти прикривають ділянки кордону. Ворог обстріляв з артилерії райони населених пунктів Гай, Хрінівка і Ясна Поляна Чернігівської області та Басівка і Середина-Буда на Сумщині.

На Слобожанському напрямку, з прикордонних районів Бєлгородської області, росіяни обстріляли з мінометів, ствольної та реактивної артилерії райони населених пунктів Гур’їв, Стрілеча, Липці, Зелене, Стариця, Огірцеве, Фиголівка та Дворічна Харківської області. Поблизу Зеленого працював дрон ворога.

На Куп’янському та Лиманському напрямках російські загарбники гатили поблизу населених пунктів Берестове, Андріївка, Курилівка, Куп’янськ і Кислівка Харківської області; Площанка і Макіївка на Луганщині та Ямполівка і Торецьк Донецької області.

На Бахмутському та Авдіївському напрямках загарбники зосереджують основні зусилля на веденні наступу. Зафіксовано обстріли по обʼєктах населених пунктів Білогорівка, Соледар, Бахмутське, Бахмут, Нью-Йорк, Бердичі, Авдіївка, Опитне, Мар'їнка і Красногорівка Донецької області. Також ракети ворога падали поблизу Спірного, Невельського і Кам’янки.

На Новопавлівському та Запорізькому напрямках окупанти обороняють захоплені раніше рубежі. Гаряче було в районах населених пунктів Олександропіль, Новобахмутівка, Велика Новосілка, Вугледар, Времівка і Золота Нива Донецької області та Зелений Гай, Дорожнянка, Оріхів, Щербаки та Камʼянське на Запоріжжі.

На Криворізькому та Херсонському напрямках противник удосконалює фортифікаційне обладнання та логістичне забезпечення передових підрозділів. Окупанти діяли з різнокаліберної артилерії по Придніпрянському Дніпропетровської області; Михайлівці, Качкарівці, Милового, Зміївці, Іванівці, Антонівці та Чорнобаївці на Херсонщині та самому обласному центрі.

"Противник посилив контрдиверсійні та поліцейські заходи на тимчасово зайнятих територіях Скадовського району Херсонської області у зв’язку з ефективним вогневим ураженням об’єктів російських окупаційних військ. Зокрема, в населених пунктах Новомиколаївка та Красне, впродовж 22 листопада цього року, окупанти перевіряли будинки, телефони та документи місцевих жителів", - пише Генштаб.

Авіація ЗСУ 24 листопада завдала 12 ударів по районах зосередження особового складу окупантів, озброєння та військової техніки. Ще два удари по позиціях зенітних ракетних комплексів армії РФ.

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Сумщина
Херсон
ЗСУ
Херсонщина
Донеччина
окупанти
Авдіївка
Красногорівка
Опитне
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