Про це пише Генштаб ЗСУ у фейсбуці.

За уточненою інформацією, протягом останніх днів підтверджено втрати противника на окремих напрямках, а саме:

в населеному пункті Бахмутівка Луганської області, в результаті удару по району зосередження противника понад п’ятдесят військовослужбовців загинули, знищено сімнадцять одиниць ворожої техніки

в населеному пункті Токмак Запорізької області до п’ятдесяти військовослужбовців противника зазнали поранення, знищено десять одиниць озброєння та військової техніки

У Гуляйпільському районі Запорізької області до сорока військовослужбовців противника зазнали поранення.

А в місті Мелітополь Запорізької області знищено пункт управління, зенітний ракетний комплекс С-300 та поранено понад п’ятдесят окупантів.

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