Генштаб ЗСУ підтвердив знищення ворожих С-300, пункту управління й понад 50 окупантів на Запоріжжі й Луганщині
Генеральний штаб Збройних Сил України підтвердив успішні удари по російських солдатах і ворожій техніці у Бахмутівці, Токмаку, Мелітополі й Гуляйпільському районі
Про це пише Генштаб ЗСУ у фейсбуці.
За уточненою інформацією, протягом останніх днів підтверджено втрати противника на окремих напрямках, а саме:
- в населеному пункті Бахмутівка Луганської області, в результаті удару по району зосередження противника понад п’ятдесят військовослужбовців загинули, знищено сімнадцять одиниць ворожої техніки
- в населеному пункті Токмак Запорізької області до п’ятдесяти військовослужбовців противника зазнали поранення, знищено десять одиниць озброєння та військової техніки
У Гуляйпільському районі Запорізької області до сорока військовослужбовців противника зазнали поранення.
А в місті Мелітополь Запорізької області знищено пункт управління, зенітний ракетний комплекс С-300 та поранено понад п’ятдесят окупантів.
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