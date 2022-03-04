Герой України, чотири генерали та 76 нагороджених. Президент вшанував українських воїнів
Звання генерала, зокрема отримав, головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.
Про це президент повідомив під час вечірнього звернення, інформує Еспресо.TV
Сьогодні нагороджено орденами і медалями 76 українських героїв за особисту мужність і самовідданість у обороні нашої держави. На жаль, 37 з них – посмертно.
Також присвоєно звання Героя України генерал-лейтенанту Олександру Павлюку, командувачу операції об'єднаних сил.
Окрім цього, Володимир Зеленський присвоїв три генеральські звання, зокрема і головнокомандувачу ЗСУ Валерію Залужному:
- Присвоєно звання бригадного генерала полковнику Володимиру Швораку, заступнику командувача військ оперативного командування Схід Сухопутних військ Збройних сил України;
- Присвоєно звання бригадного генерала юстиції полковнику юстиції Сергію Мельнику, начальнику військово-юридичного інституту Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого;
- Присвоєно звання бригадного генерала полковнику Артему Богомолову, заступнику командувача військ оперативного командування Захід;
- Присвоєно звання генерала головнокомандувачу ЗСУ Валерію Залужному.
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