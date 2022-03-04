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Війна з Росією: хроніка
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Герой України, чотири генерали та 76 нагороджених. Президент вшанував українських воїнів

4 березня, 2022 п'ятниця
23:45
війна з Росією Валерій Залужний

Звання генерала, зокрема отримав, головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.

Про це президент повідомив під час вечірнього звернення, інформує Еспресо.TV

Сьогодні нагороджено орденами і медалями 76 українських героїв за особисту мужність і самовідданість у обороні нашої держави. На жаль, 37 з них – посмертно.

Також присвоєно звання Героя України генерал-лейтенанту Олександру Павлюку, командувачу операції об'єднаних сил.

Окрім цього, Володимир Зеленський присвоїв три генеральські звання, зокрема і головнокомандувачу ЗСУ Валерію Залужному:

  • Присвоєно звання бригадного генерала полковнику Володимиру Швораку, заступнику командувача військ оперативного командування Схід Сухопутних військ Збройних сил України;
  • Присвоєно звання бригадного генерала юстиції полковнику юстиції Сергію Мельнику, начальнику військово-юридичного інституту Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого;
  • Присвоєно звання бригадного генерала полковнику Артему Богомолову, заступнику командувача військ оперативного командування Захід;
  • Присвоєно звання генерала головнокомандувачу ЗСУ Валерію Залужному.

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Володимир Зеленський
нагороди
Герой України
Валерій Залужний
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