Про це в ефірі Еспресо заявив історик та дослідник путінізму Юрій Фельштинський.

"Путін знає, що у нього в запасі є ядерна зброя. Я впевнений, що він зараз концентрує війська в Білорусі для нової спроби захоплення Києва. Я не думаю, що вона буде вдалою і те, що армія, яка буде зосереджена буде більш професійною, ніж та, яка наступала в лютому", - вважає він.

На думку історика, Путін сподівається на ще одну спробу реваншу за провал під Києвом.

"Без Білорусі він не може наступати на Київ - це зрозуміло. Йому важливо отримати остаточно Білорусь в союзники. Йому важливий кожен солдат, тому він давить на Лукашенка, щоб той формально вступив у війну. Якщо Лукашенко вступить у цю війну - це буде його кінець. В України будуть розв'язані руки, щоб завдавати превентивні удари по Білорусі", - додав Фельштинський.

За його словами, це було б дуже позитивним моментом.

"З одного боку, Білорусь є геополітичним плацдармом для виводу Путіна до східноєвропейських кордонів, а з іншого - плацдармом, щоб завдати потенційного ядерного удару з території незалежної держави. Я впевнений, що США розуміють всі ризики, пов'язані з ймовірними ядерними ударами з території РФ чи Білорусі. Зрозуміло, що без відповіді ці удари не будуть. Я думаю, що гібридний варіант Путіна полягає в тому, що він буде завдавати ядерного удару не з території РФ, тому що, це дійсно самогубство, а з території Білорусі. Тоді, скоріше за все, удари у відповідь навіть не будуть ядерними, тому що Білорусь - країна невелика і всередині Європи. Я думаю, що це гібридний план Путіна. Це те, за чим потрібно слідкувати і якщо ми помітимо, що до Білорусі перекидають ядерну зброю Україна зобов'язана завдавати превентивного удару в інтересах збереження незалежності і життя своїх людей", - підсумував історик.