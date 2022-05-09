Гинуть першими: українська розвідка оприлюднила документальні свідення участі російських строковиків у війні в Україні
Росія продовжує відправляти своїх строковиків на війну в Україні, хоч офіційно заперечує це
Про це Головне управління розвідки Міноборони України повідомило у телеграм, оприлюднивши відповідні документальні підтвердження.
"Попри запевнення керівництва кремля про недопущення участі строковиків у так званій “спеціальній операції”, вони продовжують поповнювати ряди російських окупаційних військ на території України", – йдеться у повідомленні.
ГУР на підтвердження оприлюднило переписку представників уповноваженого с прав людини з військовою прокуратурою, де зафіксовані факти участі строковиків РФ у війні з Україною.
При цьому зважаючи на непідготвленість солдатів строкової служби, саме вони гинуть та калічаться пешими. Крім того, Росія пускає їх у першому ешелоні військ, тому що більш досвідчені контрактники відмовляються від цього. Це призводить до вискокої смертності строковиків РФ.
"Направлення строковиків у зону бойових дій є черговим доказом ставлення влади до своїх громадян та кадрового голоду в армії агресора. Попри приховану мобілізацію на території росії та примусову мобілізацію чоловіків на тимчасово непідконтрольних територіях України, російське командування не здатне забезпечити повноцінне комплектування бойових підрозділів", – зауважує ГУР.
Батьки та матеріл російських строковиків звертаються зі скаргами до уповноваженої з прав людини у рф Тетяни Москалькової, але у відповідь отримують чергову брехню та відписки.
- Нагадаємо, окупанти зазнають великих втрат від українських військових і не можуть воювати без залучення строковиків.
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