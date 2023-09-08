Гол Мессі приніс Аргентині перемогу на старті відбору ЧС-2026

Про це повідомляє Еспресо.TV.

Аргентина розпочала відбір ЧС-2026 8 вересня в Буенос-Айресі грою проти Еквадору. Перемогу чинним чемпіонам світу приніс єдиний гол Ліонеля Мессі, який він забив на 78-й хвилині.

Аргентина набрала 3 очка. Також 3 пункти має Колумбія, у Парагваю та Перу - по 1 балу. За 6 путівок на ЧС-2026 від Південної Америки також сперечаються Болівія, Уругвай, Чилі, Бразилія та Венесуела.

ЧС-2026 з футболу

Кваліфікація

Південна Америка. 1-й тур

8 вересня

Аргентина - Еквадор 1:0

Гол: Мессі, 78

Колумбія - Венесуела 1:0

Гол: Борре, 46

Парагвай - Перу 0:0

Вилучення: Адвінкула 45 (Перу)