Гол Мессі приніс Аргентині перемогу на старті відбору ЧС-2026
Ліонель Мессі забив переможний гол та приніс Аргентині перемогу над Еквадором у стартовому матчі кваліфікації чемпіонату світу-2026 з футболу
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Аргентина розпочала відбір ЧС-2026 8 вересня в Буенос-Айресі грою проти Еквадору. Перемогу чинним чемпіонам світу приніс єдиний гол Ліонеля Мессі, який він забив на 78-й хвилині.
Аргентина набрала 3 очка. Також 3 пункти має Колумбія, у Парагваю та Перу - по 1 балу. За 6 путівок на ЧС-2026 від Південної Америки також сперечаються Болівія, Уругвай, Чилі, Бразилія та Венесуела.
ЧС-2026 з футболу
Кваліфікація
Південна Америка. 1-й тур
8 вересня
Аргентина - Еквадор 1:0
Гол: Мессі, 78
Колумбія - Венесуела 1:0
Гол: Борре, 46
Парагвай - Перу 0:0
Вилучення: Адвінкула 45 (Перу)
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