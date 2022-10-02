Гол Соболя допоміг "Брюгге" здобути перемогу в чемпіонаті Бельгії
У 10-му турі чемпіонату Бельгії з футболу "Брюгге" розгромно переміг "Мехелен"
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Матч закінчився перемогою "Брюгге" 3:0. Українець Едуард Соболь забив у ворота "Мехелена" на 53-й хвилині, лівий захисник зробив рахунок 2:0.
27-річний Соболь забив за бельгійський "Брюгге" вперше з 1 серпня 2021 року. Для нього сьогоднішній матч був 118-м у футболці "Брюгге", на його рахунку 4 голи та 14 асистів.
Чемпіонат Бельгії
10-й тур
1 жовтня
"Брюгге" - "Мехелен" 3:0
Голи: Хутгла, 37, Соболь, 53, Б'юкенен, 86
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