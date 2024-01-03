Голлівудський актор Мікі Рурк збирає $1 млн на відбудову будинків у Херсоні
Американський актор, володар "Золотого глобуса" Мікі Рурк, який в 2014 році висловлював підтримку Путіну, оголосив збір $1 млн на підтримку родин Херсона
Про це він повідомив у відеозверненні, поширеному в Instagram.
71-річний голлівудський актор та сценарист Мікі Рурк збирає $1 млн на відбудову зруйнованих російськими обстрілами будинків у Херсоні.
"Привіт усім, Мікі тут. Вітаю всіх вас із Новим роком, особливо всіх людей в Україні. Спостерігаючи труднощі через свого помічника Діму з Миколаєва, я глибоко зворушений і прагну підтримати One World Aid Alliance "Альянс допомоги єдиному світу". Наша мета — відбудувати будинки в Херсоні та надати безпеку сім’ям, які переживають ці важкі часи. Ми прагнемо зібрати $1 млн, і кожна пожертва наближає нас до цієї мети", - заявив Рурк.
Він закликав своїх підписників об’єднатися заради цієї справи.
"Ваша підтримка безцінна", - додав актор.
Такою позиція Мікі Рурка була не завжди. У серпні 2014 року він відвідав Москву і демонстраційно вдягнув футболку із зображенням Володимира Путіна. У США його розкритикували за підтримку президента РФ.
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