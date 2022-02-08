Голод загрожує 13 млн жителів країн Сомалійського півострова, - ООН

Про це повідомляє Reuters.



За даними ООН, сильний голод через посухи загрожує 13 мільйонів людей на Сомалійському півострові (де розташовані Сомалі, Ефіопія, Джибуті та Еритрея).



Три невдалих сезони дощів створили найпосушливіші погодні умови з 1980-х років, а у найближчі місяці синоптики обіцяють опади нижче середнього рівня.



"Урожаї знищені, худоба гине, а голод зростає, оскільки періодичні посухи впливають на Африканський Ріг", - сказав Майкл Данфорд, директор Регіонального бюро ВПП для Східної Африки.



Через смерть худоби тисячі людей, серед яких багато фермерів, були змушені переміститися в табори для переміщених осіб.



В ООН закликали надати негайну допомогу жителям півострова, щоб уникнути повторення голоду в регіоні. У період з 2010 по 2012 рік у Сомалі від голоду померло близько 250 тис. людей, половина з яких діти.



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