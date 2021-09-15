Голова НАЗК звинуватив Раду суддів у привласненні повноважень

Про це повідомила пресслужба НАЗК у Facebook.



"Верховна Рада у законі про запобігання корупції, визначила, що виключно НАЗК має повноваження надавати роз’яснення щодо конфлікту інтересів. Однак РСУ вирішила знехтувати цією нормою та визначити у своєму порядку, що Рада суддів може надавати такі роз’яснення суддям", - йдеться у листі.



Там додали, що закон "Про судоустрій і статус суддів" не надає Раді таких повноважень.



"РСУ своїм рішенням привласнила повноваження законодавчої влади, не надані їй Конституцією та законами України", - заявив Новіков.



Голова НАЗК вважає, що роз’яснення РСУ можуть ввести суддів в оману та призвести до вчинення ними правопорушень.



"Звернення за роз’ясненням до РСУ, яка не наділена повноваженнями на їх надання, може призводити до того, що судді помилково розумітимуть вимоги законодавства щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів. Як наслідок, щодо них можуть складатися протоколи про адміністративні правопорушення", - йдеться у листі.



Новіков вважає, що судді, які отримали роз’яснення від РСУ вважатимуть, що дотримуються всіх вимог закону. Натомість вони можуть діяти, маючи реальний конфлікт інтересів.



"Дублювання функцій щодо конфлікту інтересів суперечить закону та Конституції. Порядок, який затвердила Рада суддів, призводить до хибного трактування суддями норм антикорупційного законодавства та порушення його вимог, що підриває авторитет судової влади, доброчесність якої є запорукою верховенства права", – зазначив голова НАЗК.

