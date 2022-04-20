Про це повідомив надзвичайний і Повноважний Посол України у Чехії Євген Перебийніс.



До свого допису український дипломат долучив скрін звернення, підписаного польським і чеським урядовцями.



У звернення, зокрема, йдеться: "Після відвідання Бучі, Ірпеня та Бородянки спікери переконані, що злочини російських окупантів в Україні – це геноцид (...)

Війна вступає у вирішальну фазу і без пришвидшення постачання важкої військової техніки ми піддаємо Україну ризику програти російській імперії, а самі будемо спостерігати за повільною агонією країни, що бореться, як Давид з Голіафом (...).



Як вчить нас історія, поступки агресорам чи політика умиротворення - це шлях у пекло, який лише загострює конфлікт, замість того, щоб довести його до завершення".



Очільники польського та чеського сенатів наголосили, що через божевілля російського диктатора ніхто не може бути впевнений, що бої на Дніпрі не перемістяться на Віслу, Сену, Рейн чи ще далі.



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