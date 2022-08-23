Головна тривога у Харкові - як пережити зиму, - депутат облради

Про це в ефірі Еспресо сказав депутат Харківської обласної ради Сергій Жуков.

"Головна тривога, яка зараз присутня у Харкові - це не лише страх прильотів, руйнувань і нових смертей, а те, як ми будемо переживати цю зиму. Міська та обласна влада звітують про підготовку до опалювального сезону. Росіяни уже почали руйнувати нашу інфраструктуру, ТЕС і провокувати гуманітарну катастрофу", - розповів він.

Депутат додав, що комунальні служби будуть робити все можливе,

"Місто в особі влади та міського голови запевняють харків'ян, що все можливе буде зроблено для забезпечення роботи критичної інфраструктури протягом зими. Ми розуміємо, що наші ремонтні та комунальні служби будуть робити все можливе, але війну ніхто не скасує", - підсумував Жуков.