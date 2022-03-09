"Планувати з сьогодні на завтра, робити маленькі справи, пити воду": психологиня надала поради щодо життя у воєнний час

"Це вже 14-ий день війни, ми вже адаптувались, кожен бачить, що він може робити та робить це", – сказала вона в етері Espreso.TV.

Психологиня зауважила: "Я не збираюсь їхати з Києва, це моя земля, моя небо, моя Україна, чому я маю її залишати. Це вже 14-ий день війни, ми вже адаптувались, кожен бачить, що він може робити та робить це. Наприклад, я звикла працювати як психолог, в кріслі сидіти, а зараз я зняла манікюр і постійно волонтерю. І так робить вся країна. Саме тому з нами нічого не можуть зробити".

Вона додала: "Пийте великими ковтками воду, плануйте тільки з сьогодні на завтра – не робіть поки що довгострокових цілей. Специфіка воєнного часу – це жити з сьогодні на завтра. Пишіть список, що ви маєте зробити, або ж уявіть собі дві справи, які зробите завтра. Наприклад, поприбирати й принести їжу старенькій сусідці".

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb