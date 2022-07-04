Головне завдання Києва - створити найпотужнішу команду з будівництва нової європейської держави, - Яценюк

Про це колишній прем'єр-міністр Арсеній Яценюк розповів у ефірі телеканалу Еспресо.

"Ні один прем'єр самостійно, навіть якщо він супергеніальний, ні один президент самостійно не в стані розпочати процес будівництва нової України сам. Президент повинен очолювати велику команду. Це - команда Україна і команда українців. З цим обсягом завдань впоратися - це треба мати неймовірну силу, розум, досвід, фаховість і глибоку українську душу та впевненість в тому, що ми це зробимо", - сказав він.

Під час прем'єрства він був переконаний, що Україна вистоїть.

"Це не моя заслуга тільки чи мого уряду, це буде некоректно і несправедливо стосовно всієї країни. А добровольці, які перші пішли боронити Україну проти російської агресії? А волонтери, а мери міст? А прості люди, які робили свою роботу - вони не є прості, бо без цих людей ми нічого не зробимо. І коли мова йде, що хтось у владі відбудує, ніхто у кабінетах ні в біса не відбудує без кожного українця", - зазначив Яценюк.

За його словами, гроші потрібні, але вони не вирішують все.

"Тим більше, гроші створюють дуже великі проблеми, якщо вони неефективно і непрозоро використовуються. Ще одна із ключових проблем сьогодні України - це те, що 10 млн українців або без домівок, або виїхали. Хто конкретно руками буде відбудовувати країну, хто конкретно буде головою думати про те, як це зробити? Зараз ключове завдання в Києві - як створити найпотужнішу команду в Європі по будівництву нової європейської держави, яка називається Україна", - підсумував експрем'єр.