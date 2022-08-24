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Війна з Росією: хроніка
Головна війна з Росією Головним напрямком тиску на Донбасі є Авдіївський, - офіцер ЗСУ Трегубов
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Головним напрямком тиску на Донбасі є Авдіївський, - офіцер ЗСУ Трегубов

24 серпня, 2022 середа
14:06
війна з Росією Авдіївка обстріл

Від ідеї взяти Авдіївку Донецької області російські війська не відмовилися

Про це у ефірі Еспресо сказав офіцер Збройних сил України Віктор Трегубов.

"У росіян, все ж таки, доволі помітно, як вони пересувають війська та накопичують сили на тих чи інших ділянках. Безумовно, якщо вони забрали частину військ з  Харківського напрямку і перекинули їх на Донецькій - це про щось свідчить. З іншого боку, вони також намагаються ввести стратегічні резерви на Сході. Зараз, на мою думку, головним напрямком тиску є саме Авдіївський напрямок", - вважає він.

Трегубов сказав, що після агломерації Сєверодонецьк-Лисичанськ вони зрозуміли, що брати Краматорськ і Слов'янськ - дуже погана ідея.

"Від ідеї взяти Авдіївку вони не відмовилися. Взяття Пісок стало болючим для нас психологічно, але для них фізично - дуже багато їх полягло. Але через застосування мобілізованих з окупованих територій, вони це компенсують. Зараз вони ломитимуться на Авдіївку, але вона добре захищена. З іншого боку, це означатиме, що вони її спробують перемолоти артилерією. Тут питання, наскільки ми можемо цьому протидіяти і наскільки наша "довга рука" (HIMARS, - ред.) може забезпечити їм голод щодо снарядів на лінії розмежування. У мене немає певності, але я гадаю, що Авдіївка - це не Піски і у них будуть проблеми. Інша справа - шкода місто, підприємство", - підсумував офіцер.

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2022, середа
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