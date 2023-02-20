Головний дипломат Китаю прибув до Москви говорити про Україну, - Sky News

Про це повідомляє Sky News.

За даними ЗМІ, китайський дипломат прибув до Москви для переговорів щодо можливого мирного плану для України.

Водночас російські ЗМІ зазначають, що мета візиту Ван І - підвищення ролі Пекіна у врегулюванні війни в Україні.