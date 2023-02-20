Головний дипломат Китаю прибув до Москви говорити про Україну, - Sky News
Головний дипломат та радник лідера Китаю Ван І прибув до Москви обговорити Україну
Про це повідомляє Sky News.
За даними ЗМІ, китайський дипломат прибув до Москви для переговорів щодо можливого мирного плану для України.
Водночас російські ЗМІ зазначають, що мета візиту Ван І - підвищення ролі Пекіна у врегулюванні війни в Україні.
- Держсекретар США Ентоні Блінкен попередив міністра закордонних справ Китаю Ван І, що якщо країна підтримуватиме збройну агресію РФ, це матиме "серйозні наслідки для міждержавних стосунків".
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