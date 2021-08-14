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Головний політтехнолог Лукашенка звинуватив Литву в підготовці ядерної війни

14 серпня, 2021 субота
14:42
Світ

Наближений до самопроголошеного білоруського правителя Олександра Лукашенка політолог та політтехнолог Олексій Дзермант в етері президентського "Альфа радіо", що є проєктом друкованого органу режиму - газети "Радянська Білорусь" (в мережі - це портал "Білорусь сьогодні") виступив із заявою на адресу Литви

За його словами, крім отриманих опозиційними хакерами особистих даних білоруських силовиків, в інтернеті нібито можна знайти й "документи і самої литовської канцелярії - Міністерства закордонних справ, уряду, президентури", розповідає подробиці Еспресо.TV.

"Я теж зайшов на форум хакерів, де є якийсь анонс і пропонується викупити ці документи. Анонс вельми цікавий. Якщо уявити, що закладено в цих документах, то, звичайно, це бомба. Не знаю, як після цього литовська влада буде щось пояснювати і чи вижие. Там містяться документи і самої литовської канцелярії - Міністерства закордонних справ, уряду, президентури", - зазначив Дзермант.

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"За інформацією з тих же форумів, в документах йдеться про підготовку реальної війни проти Білорусі, в тому числі з використанням тактичної ядерної зброї. Також литовці вели переговори з американцями щодо таємного розміщення ядерної зброї на своїй території", - заявив Олексій Дзермант.
 



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Білорусь
Литва
ядерна війна
режим Лукашенка
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