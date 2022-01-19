Вокаліст U2 Боно розповів, що ненавидить назву гурту та більшість пісень
Фронтмен гурту U2 Боно зізнався, що йому не подобається більшість пісень гурту та він не може слухати свій голос у ранніх альбомах
Про це співак заявив у подкасті Awards Chatte.
"Мені все ще не подобається назва. Я справді не знаю. Я не розумів, що The Beatles теж поганий каламбур. Отже, U2, якщо думати про підтекст і номер, то в нашій голові ця назва була схожа на літак-шпигун, підводний човен типу U, це було футуристично. Але ні, мені не подобається ця назва. Пол Макгіннесс, наш перший менеджер, сказав: "Слухайте, це чудова назва, вона добре виглядатиме на футболці - буква і цифра", - сказав музикант.
Боно також зізнався, що йому не подобається більшість їхніх пісень, і він не може слухати свій голос у їхніх ранніх альбомах. Він додав, що лише недавно навчився добре співати.
"Я почув у машині по радіо одну з наших пісень, і я був яскраво-червоного кольору, як ми говоримо в Дубліні. Я був неймовірно збентежений. Справа в голосі. Група звучить неймовірно, але я знаходжу свій голос дуже напруженим і трохи "не мачо". Я лише недавно став співаком. Одного разу Роберт Палмер зустрів Адама Клейтона, це було у вісімдесятих, і він сказав: "Боже, ти коли-небудь говорив своєму співаку, щоб він просто співав трохи нижче, він зробив би собі ласку і зробив би ласку для всіх, хто повинен його слухати", - розповів Боно.
Він додав, що його пересмикує щоразу, коли він слухає пісні гурту.
"Мене пересмикує більшість пісень", - сказав Боно.
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