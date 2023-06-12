На FutureGamesShow 2023 оголосили реліз проєкту українських розробників "Puzzles for Clef". Гра вийде 27 липня цього року на PC та Nintendo Switch.

Гру розробили в київській студії розробки ігор "Weasel Token". З 2016 року студія створює атмосферні ігри-головоломки у форматі 2D.

Сюжет гри "Puzzles for Clef" розповідає про кроленя Клеф, яке намагається повернутись на небесний острів, батьківщину її предків.

Подивитися про гру і пограти в демоверсію можна тут.

Фото: Freedom Games

Під час презентації української гри ведучий Юрі Ловенталь вигукнув "Слава Україні!", тим самим показав підтримку.

Також на FutureGamesShow 2023 представили пригодницьку гру "Highwater" з ізометричними покроковими боями, події якої розгортаються в затопленому постапокаліптичному світі. Цікавою стала рольова гра "Resistor", ґеймплей якої базується на перегонах та автомобільних баталіях.

Видавництво Team17 представило ритм-батл рояль, де гравець візьме на себе роль милого, карикатурного голуба й змагатиметься з іншими гравцями у мінііграх за титул головного розбишаки.