Головоломку від київських розробників Puzzles for Clef представили на Future Games Show 2023 під вигуки ведучих "Слава Україні!"
На ігровій події Future Games Show 2023 продемонстрували українську інді-гру Puzzles for Clef. Під час презентації ведучий вигукнув "Слава Україні!"
На FutureGamesShow 2023 оголосили реліз проєкту українських розробників "Puzzles for Clef". Гра вийде 27 липня цього року на PC та Nintendo Switch.
Гру розробили в київській студії розробки ігор "Weasel Token". З 2016 року студія створює атмосферні ігри-головоломки у форматі 2D.
Сюжет гри "Puzzles for Clef" розповідає про кроленя Клеф, яке намагається повернутись на небесний острів, батьківщину її предків.
Подивитися про гру і пограти в демоверсію можна тут.
Фото: Freedom Games
Під час презентації української гри ведучий Юрі Ловенталь вигукнув "Слава Україні!", тим самим показав підтримку.
Також на FutureGamesShow 2023 представили пригодницьку гру "Highwater" з ізометричними покроковими боями, події якої розгортаються в затопленому постапокаліптичному світі. Цікавою стала рольова гра "Resistor", ґеймплей якої базується на перегонах та автомобільних баталіях.
Видавництво Team17 представило ритм-батл рояль, де гравець візьме на себе роль милого, карикатурного голуба й змагатиметься з іншими гравцями у мінііграх за титул головного розбишаки.
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