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Google і Apple видалили застосунок Навального "Розумне голосування" на вимогу влади РФ

17 вересня, 2021 п'ятниця
12:21
Світ Розумне голосування

Компанії Google і Apple видалили додаток соратників опозиціонера Олексія Навального з "Розумним голосуванням" з Google Play і App Store

Про це повідомляє соратник Навального Леонід Волков, передає BBC.

16 вересня заступник голови Роскомнадзора Вадим Суботін заявив, що компанії можуть бути оштрафовані, якщо відмовляться видалити додаток зі своїх магазинів.

У четвер представники Google і Apple були присутні на засіданні комісії Ради Федерації по захисту державного суверенітету. За словами Суботіна, вони не змогли пояснити позицію компаній з питання видалення програми зі своїх магазинів.

В кінці серпня і початку вересня Роскомнадзор подав вимогу від Apple і Google видалити додаток "Навальний" зі своїх магазинів додатків App Store і Google Play, так як, згідно з позицією відомства, воно використовується для продовження діяльності визнаної екстремістською і забороненої на території РФ організації "Фонд боротьби з корупцією"(ФБК, також визнаний в РФ іноагентом).

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