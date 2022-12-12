Гороховий суп з копченими реберцями. Класичний рецепт
Смачний, насичений, ситний та густий суп, який подобається чоловікам! Смак копчених реберець гармонійно поєднується із горохом. Адже це і є – класичний гороховий суп! Наш рецепт найпростіший, бо вам немає потреби заздалегідь замочувати горох
Інгредієнти (умовні 12 порцій):
- Дві склянки гороху
- 700 г копчених реберець
- Три літри води
- Дві цибулини
- Дві морквини
- П’ять картоплин
- Чотири столові ложки олії
- Десять штук перці "Горошок"
- Два лаврових листи
- Сіль та спеції – на смак
Рецепт приготування класичного горохового супу:
- Беремо колотий горох потрібної кількості
- Ребра рубаємо на маленькі шматки
- Чистимо цибулю
- Одну цибулину відкладаємо, а другу – рубаємо дрібними кубиками
- Миємо та чистимо моркву
- Одну залишаємо цілою, другу – натираємо на грубій терці
- Миємо та чистимо картоплю, потім нарізаємо її брусочками або кубиками, заливаємо тимчасово водою
- У велику каструлю наливаємо воду
- Кладемо в каструлю добре помиті ребра
- Горох промиваємо дуже добряче
- Додаємо у каструлю з ребрами горох
- Ставимо каструлю на середній вогонь вашої плити
- Коли рідина почне закипати й з’явиться піна, шумівкою її забираємо
- І тільки після цього вогонь робимо зовсім малим та варимо бульйон до години часу
- Далі кладемо у суп цілі моркву та цибулину – ті, що ми відклали на початку
- Солимо з урахуванням солоності реберець, тобто не переборщуємо
- Варимо наш суп наступні пів години
- А тим часом засмажимо овочі:
- На розігрітій сковорідці на олії, на маленькому вогні, доводимо пошматовану цибулю та натерту моркву до золотистої скоринки
- За пів години виймаємо із супу нашого супу цілі морквину та цибулину
- Натомість закладаємо в суп нарізану дрібно картоплю
- Варимо суп ще хвилин п’ять-сім
- Потім додаємо в гороховий суп приготовану нами заздалегідь засмажку, лавровий лист та перець горошком
- Доводимо ще раз суп до кипіння й кип'ятимо декілька хвилин
- А далі – вимикаємо вогонь, накриваємо каструлю й трохи чекаємо, допоки класичний гороховий суп з копченими реберцями настоїться й натягне в себе усю смакоту
- Після цього — подаємо до столу
Смачного!
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