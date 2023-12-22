"Готові допомогти виїхати всім охочим": ексміністр оборони Шалару про спрощення процедури отримання паспортів РФ для громадян Молдови

Про це він сказав в етері телеканалу "Еспресо".

"Річ у тім, що жителі лівобережжя Дністра, так зване Придністров'я, вони вже давно мали доступ до російського громадянства, їх приймали на роботу до російської армії у Придністров'ї, для них не було це проблемою і хто хотів, то й і отримав. Зараз вони (росіяни, - ред.) заманюють їх до Росії тому, що їм потрібне гарматне м'ясо, вони не хочуть закликати до армії мешканців Москви, великих міст, щоб не викликати невдоволення, а ось цих корисних ідіотів з прикордонних країн з Росією - ними можна пожертвувати заради ідеї Путіна", - заявив ексміністр оборони Молдови.

Шалару підкреслив, що усі охочі жити у РФ вже давно виїхали з Молдови, особливо російськомовні.

"Я навіть запропонував нашим купувати валізи хто хоче, будь ласка, Росія - велика країна, ми можемо навіть допомогти з транспортом, щоб вони поїхали назавжди у свої "рідні краї", обіцяємо ми жалкувати та сумувати не будемо - це їхнє право померти за Путіна, ми не можемо їм заважати, але охочих поки немає, бо вони воюють лише на дивані й у соцмережах, а поїхати заради Путіна поки охочих немає, хто хотів, уже давно воює там і перебуває у нас в розшуку", - пояснив він.

Що передувало

18 грудня російський диктатор Володимир Путін підписав указ про спрощення набуття російського громадянства для громадян Білорусі, Молдови та Казахстану. Відтепер, що отримати громадянство РФ не потрібно доводити, що людина жила там постійно після отримання дозволу на проживання, а також не потрібно складати тест з історії та основ державності. Білоруси теж не мають підтверджувати своє знання мови. Казахи та молдавани все ще мають скласти тест з російської мови.

21 грудня секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов заявив, що підписанням указу Путін фактично оголосив цим країнам війну.

"На Росії зараз є такі настрої, що нібито у них все вдалося, що у них перемога, вони надалі продовжують оголошувати війну іншим країнам. До речі, 18 грудня Путін підписав указ 962, який фактично оголошує війну Казахстану Молдові і закінчує розбиратися з Білоруссю. Коли він каже, що всі громадяни цих країн можуть отримати паспорти РФ, і відповідно, після цієї процедури, як це відбулася в Криму, вони будуть розповідати, як на території Донецької та Луганської області, що вони йдуть захищати громадян, які спілкуються російською мовою, які мають російські паспорти", – зазначив в етері телемарафону Данілов.