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Головна війна з Росією "Готуємось до контрнаступу". На Донеччині бійці отримали від Порошенка DAF, рації, дрони з тепловізорами та Старлінки

"Готуємось до контрнаступу". На Донеччині бійці отримали від Порошенка DAF, рації, дрони з тепловізорами та Старлінки

18 березня, 2023 субота
18:40
війна з Росією На Донеччині бійці отримали від Порошенка DAF, рації, дрони з тепловізорами та Старлінки

Петро Порошенко під час поїдздки на Донеччину передав вантажівки DAF, рації, дрони з тепловізорами та Старлінки у 23-й окремий стрілецький батальйон, який зараз воює на Бахмутському напрямку

Про це у суботу, 18 березня 2023 року, повідомив офіційний сайт "Європейської Солідарності".

"Я багато разів говорив, що на Донеччині відчуваю себе серед своїх. Серед тих, хто сили, здоров’я та життя поклав на захист свободи України. Окрім іншого, ми тут серед своїх, бо на донецькому напрямку воює величезна кількість партійців "Європейської Солідарності", волонтерів ГО "Справи Громад" та членів ГО "Res_Publica. Брати по Зброї", - зазначив Порошенко. 

"Ми привезли бійцям DAFи для перевезення важкого краму, рації для зв’язку, дрони з тепловізорами, щоб бачити ворога і вночі. Старлінки та ще багато всього іншог", - розповів Порошенко.

"Готуємося до контрнаступу. У наших хлопцях не сумніваюся ні на секунду. А ми - допоможемо, чим зможемо", - запевнив він.  

Командир 23 окремого стрілецького батальйону з позивним "Чех" подякував Петрові Порошенку та всій волонтерські команді за постійну підтримку. Порошенко та комбат "Чех" також обмінялися шевронами на згаду про сьогоднішню зустріч. 




 

При цьому Порошенко на фейсбуці зазначає, що такі проекти стають можливими завдяки кожному, хто донатить на "Справу Громад":

"Кожна ваша копійка доходить в найкоротший термін, найефективнішим способом до наших воїнів".

Фонд Порошенка традиційно подвоює суму зібраних волонтерами коштів.

  • Як повідомив п’ятий Президент напередодні поїздки, у кілька бригад та батальйонів на Донеччину передадуть вантажівки DAF, 3 лазне-пральні комплекси, обладнаний реанімобіль, бронемашину, 200 шин, у тому числі для вантажівок КРАЗ, Старлінки, дрони, рації, ретранслятори, планшети та іншу техніку. 
Петро Порошенко
ЗСУ
Донеччина
Слов'янськ
Бахмут
Європейська солідарність
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