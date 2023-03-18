Про це у суботу, 18 березня 2023 року, повідомив офіційний сайт "Європейської Солідарності".

"Я багато разів говорив, що на Донеччині відчуваю себе серед своїх. Серед тих, хто сили, здоров’я та життя поклав на захист свободи України. Окрім іншого, ми тут серед своїх, бо на донецькому напрямку воює величезна кількість партійців "Європейської Солідарності", волонтерів ГО "Справи Громад" та членів ГО "Res_Publica. Брати по Зброї", - зазначив Порошенко.

"Ми привезли бійцям DAFи для перевезення важкого краму, рації для зв’язку, дрони з тепловізорами, щоб бачити ворога і вночі. Старлінки та ще багато всього іншог", - розповів Порошенко.

"Готуємося до контрнаступу. У наших хлопцях не сумніваюся ні на секунду. А ми - допоможемо, чим зможемо", - запевнив він.

Командир 23 окремого стрілецького батальйону з позивним "Чех" подякував Петрові Порошенку та всій волонтерські команді за постійну підтримку. Порошенко та комбат "Чех" також обмінялися шевронами на згаду про сьогоднішню зустріч.











При цьому Порошенко на фейсбуці зазначає, що такі проекти стають можливими завдяки кожному, хто донатить на "Справу Громад":

"Кожна ваша копійка доходить в найкоротший термін, найефективнішим способом до наших воїнів".

Фонд Порошенка традиційно подвоює суму зібраних волонтерами коштів.