Греція припинить безкоштовне тестування на COVID для невакцинованих

Про це розповідає Reuters.



Греція заявила, що припинить безкоштовне тестування для невакцинованих людей, щоб заохотити їх до щеплення та запобігти будь -якому поновленому спалаху зараження коронавірусом у дельта-варіанті.



У вівторок органи охорони здоров’я повідомили про 4 тис. 608 нових підтверджених випадків захворювання та 32 смерті, при цьому щоденна кількість заражень досягла нового рекорду, який перевищив рекордні 4 тис. 340 випадків у березні цього року.



У країні зареєстровано 566 тис. 812 підтверджених випадків зараження COVID-19 та 13 тис. 466 смертей з моменту першого спалаху COVID-19 у лютому 2020 року.



У МОЗ країни заявили, що лише 27 випадків зараження у вівторок було "імпортовано", тобто вони були виявлені після перевірок у пунктах пропуску на кордоні.

Нові заходи, які наберуть чинності 13 вересня, не змушують людей робити вакцинацію, але припиняють безкоштовне тестування та зобов’язують невакцинованих людей проходити тестування один або два рази на тиждень, залежно від їх професії.



Витрати на експрес-тестування, встановлені на рівні 10 євро, є значною частиною грошей для людей, які постраждали від кризи в Греції, де середня зарплата складає 1161 євро на місяць, пише видання.



Влада заявила, що близько 6 млн людей у ​​країні з одинадцятимільйонним населенням вже отримали одну-дві дози вакцини від коронавірусу, але що для формування належного імунітету серед населення потрібно ще мільйон.



"На відміну від осені минулого року, цієї осені кожен може бути вакцинований", - сказав міністр охорони здоров'я Василіс Кікіліас.



За його словами, безкоштовне тестування для щеплених людей продовжуватиметься.



"Ці заходи не є каральними. Вони є нашим обов'язком перед усіма, хто ретельно пройшов 18 місяців пандемії, тими, хто втратив магазини, роботу, довелося працювати вдома, щоб захистити себе", - наголосив міністр.



Близько 53% грецького населення повністю вакциновані. Влада сподівається збільшити цей показник до 70 % до осені.



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