Грецький міністр закордонних справ прибув до Одеси

Про це глава МЗС Греції Нікос Дендіас написав у Twitter.



"Я зустрівся з мером Одеси Геннадієм Трухановим. Ми обговорили сильну присутність грецької громади в місті в контексті історичних зв’язків еллінізму з Одесою та виклики, з якими вона стикається", – написав він.



Окрім того, до Одеси надійшла партія гуманітарної допомоги з Греції.



Нагадаємо, Глава МЗС Греції очолив місію гуманітарної допомоги в Одесі. Метою візиту, крім передачі допомоги, є створення постійного механізму розподілу гуманітарної допомоги, зустріч з членами грецької громади.



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