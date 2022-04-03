Грецький міністр закордонних справ прибув до Одеси
Глава МЗС Греції Нікос Дендіас прибув до Одеси та зустрівся з мером міста Геннадієм Трухановим
Про це глава МЗС Греції Нікос Дендіас написав у Twitter.
"Я зустрівся з мером Одеси Геннадієм Трухановим. Ми обговорили сильну присутність грецької громади в місті в контексті історичних зв’язків еллінізму з Одесою та виклики, з якими вона стикається", – написав він.
Окрім того, до Одеси надійшла партія гуманітарної допомоги з Греції.
- Нагадаємо, Глава МЗС Греції очолив місію гуманітарної допомоги в Одесі. Метою візиту, крім передачі допомоги, є створення постійного механізму розподілу гуманітарної допомоги, зустріч з членами грецької громади.
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