Громадський транспорт Києва працюватиме на годину довше 14 вересня

Про це повідомляє пресслужба КМДА.

"У ніч із 14 на 15 вересня, у зв’язку із проведенням на стадіоні НСК "Олімпійський" футбольного матчу (початок гри о 22:00) між командами "Динамо" (Київ) та "Бенфіка" (Лісабон), роботу столичного метро та наземного громадського пасажирського транспорту буде продовжено на 1 годину", - йдеться в повідомленні.

Зокрема, на 1 годину подовжать роботу маршрутів:

тролейбусних – №№ 3, 8, 18, 24, 26, 30, 41;

трамвайних – №№ 1, 8, 28.

Також буде забезпечено чергування резервних автобусів, які в разі необхідності будуть задіяні на маршрутах №№ 33-Т, 55, 69, 99.

Окрім цього, можливе обмеження (закриття) на вхід станції "Олімпійська" перед початком футбольного матчу і після закінчення гри – станцій "Олімпійська", "Палац спорту" і "Площа Льва Толстого".

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