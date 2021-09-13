Громадський транспорт Києва працюватиме на годину довше 14 вересня
У ніч з 14 на 15 вересня метро та наземний транспорт Києва подовжать роботу на одну годину через проведення футбольного матчу
Про це повідомляє пресслужба КМДА.
"У ніч із 14 на 15 вересня, у зв’язку із проведенням на стадіоні НСК "Олімпійський" футбольного матчу (початок гри о 22:00) між командами "Динамо" (Київ) та "Бенфіка" (Лісабон), роботу столичного метро та наземного громадського пасажирського транспорту буде продовжено на 1 годину", - йдеться в повідомленні.
Зокрема, на 1 годину подовжать роботу маршрутів:
- тролейбусних – №№ 3, 8, 18, 24, 26, 30, 41;
- трамвайних – №№ 1, 8, 28.
Також буде забезпечено чергування резервних автобусів, які в разі необхідності будуть задіяні на маршрутах №№ 33-Т, 55, 69, 99.
Окрім цього, можливе обмеження (закриття) на вхід станції "Олімпійська" перед початком футбольного матчу і після закінчення гри – станцій "Олімпійська", "Палац спорту" і "Площа Льва Толстого".
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