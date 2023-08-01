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Громадян України та інших країн з безвізом з 2024 року зобов'яжуть оформляти електронний дозвіл на в'їзд в ЄС

1 серпня, 2023 вiвторок
23:13
Суспільство шенгенська віза шенген

Для громадян України, Молдови, Грузії та інших країн із безвізовим режимом зміняться правила в'їзду до ЄС – їх зобов'яжуть оформляти електронний дозвіл

Про це інформує "Німецька хвиля".

З 2024 року для відвідування 30 європейських держав їм буде необхідний електронний дозвіл на в'їзд Європейська система інформації та авторизації подорожей (European Travel Information and Authorisation System), або ETIAS.

Для подання заявки на ETIAS не потрібно йти в консульство або здавати біометричні дані - зробити це можна через офіційний сайт або через мобільний додаток.

Вартість послуги - 7 євро, а для заявників молодше 18 і старше 70 років - безкоштовно. Від оплати звільняються резиденти ЄС та члени сімей громадян Євросоюзу.

Більшість заявок буде оброблятися всього за кілька хвилин. Але є невелика ймовірність, що процес затягнеться терміном до 14 днів, наприклад, якщо знадобиться додаткова інформація чи документи. Тому влада ЄС радить оформляти заявки на ETIAS заздалегідь.

Отримавши дозвіл ETIAS, можна буде в'їжджати на територію 30 європейських країн будь-яку кількість разів і перебувати там до 90 днів протягом будь-якого 180-денного періоду.

Як зазначають у Брюсселі, електронний дозвіл – це не віза, а доповнення до "безвізу". Воно діятиме три роки. При зміні закордонного паспорта потрібно отримувати нове.

Окрім країн з безвізом зміни торкнуться також Швейцарії, Норвегії, Ісландії та Ліхтенштейну, які не входять до ЄС. З усіх держав Євросоюзу посилення правил не торкнеться лише Ірландії. Загалом масштабне нововведення торкнеться близько півтора мільярда людей більш ніж у 60 країнах, у яких зараз безвізовий режим із ЄС.

Україна
ЄС
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