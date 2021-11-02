"Грошові перекази від Зубної феї та Санти": Monobank запустив незвичайну послугу у застосунку

Про це у Telegram повідомив співзасновник Monobank Олег Гороховський.



"Ми отримали ексклюзивні права на здійснення грошових переказів від Зубної феї і Санти. Тепер, коли батьки обирають переказ на карту дитини, яка прив'язана до них у застосунку, у коментарях до платежу можна обрати відправника Зубну фею або Санта Клауса і тоді у дитини при виписці подарунок прийде безпосередньо від них", - написав Гороховський.



Бізнесмен також нагадав, що з минулого оновлення застосунку кожен з батьків може прив'язати собі картку дитини і перевіряти витрати по ній.



Він додав, що для використання нової функції користувачі мають оновити застосунок до останньої версії.

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