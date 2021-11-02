"Грошові перекази від Зубної феї та Санти": Monobank запустив незвичайну послугу у застосунку
Monobank запустив незвичайну послугу для батьків з переказу грошей на картку дитини
Про це у Telegram повідомив співзасновник Monobank Олег Гороховський.
"Ми отримали ексклюзивні права на здійснення грошових переказів від Зубної феї і Санти. Тепер, коли батьки обирають переказ на карту дитини, яка прив'язана до них у застосунку, у коментарях до платежу можна обрати відправника Зубну фею або Санта Клауса і тоді у дитини при виписці подарунок прийде безпосередньо від них", - написав Гороховський.
Бізнесмен також нагадав, що з минулого оновлення застосунку кожен з батьків може прив'язати собі картку дитини і перевіряти витрати по ній.
Він додав, що для використання нової функції користувачі мають оновити застосунок до останньої версії.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
26.22
Купівля 26.22Продаж 26.44
-
EUR
Купівля 30.29Продаж 30.66
- Актуальне
- Важливе