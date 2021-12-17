Грошову компенсацію за "пакунок малюка" відтепер можна отримати в єМалятко

Про це повідомляє Мінцифри у Telegram.



Якщо подати заяву у грудня 2021, розмір компенсації становитиме 6300 грн.



Для того, щоб отримати кошти:

один з батьків має заповнити заявку онлайн;

відкрити спеціальний рахунок "Пакунок малюка" в будь-якому відділенні ПриватБанку;

кошти будуть зараховані тільки на цей рахунок, за них можна придбати дитячі товари офлайн або в інтернет-магазинах,їх список є на сайті Міністерства соціальної політики.

Нагадаємо, свідоцтво про народження відтепер можна отримати Укрпоштою завдяки єМалятко.

"Тепер не потрібно йти в 11 установ, замовляти 37 документів та витрачати 30 годин на отримання послуги. Подати заяву можна одразу після народження малюка", - йдеться в повідомленні.