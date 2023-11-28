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Група анонімних телеграм-каналів розгорнула кампанію фейків проти ІМІ та "Детектор медіа", - заява

28 листопада, 2023 вiвторок
17:12
Суспільство фейкові новини, fake news

"Детектор медіа" та Інститут масової інформації заявили про тиск і перешкоджання журналістській діяльності. У заяві стверджують, що група анонімних телеграм-каналів розгорнула проти них організовану кампанію фейків і чорнухи

Відповідну заяву опублікували на сайтах ІМІ та "Детектор медіа". 

У заяві повідомили, що кампанія очорнення ДМ та ІМІ розпочалася з допису одного з фігурантів викривального дослідження Інституту масової інформації – анонімного телеграм-каналу "Батальйон "Монако" (більш як 1 млн підписників). Далі допис розійшовся іншими анонімними телеграм-каналами з широкою аудиторією, серед яких "Доброго вечора, ми з України", "Джокер", "Труха" та її регіональна мережа телеграм-каналів.

Усі вони поширювали допис про те, начебто "Детектор медіа" "платить рублями" російським сервісам і "спонсорує війну". У фейку стверджували, мовляв, "Детектор медіа" у своїй роботі "використовує платну версію російського сервісу TGStat.com, поповнюючи баланс профілю в рублях". При цьому телеграм-канали використали скриншот дослідження ІМІ "Джинса і маніпуляції. Як заробляють українські телеграм-канали з мільйонними аудиторіями?". 

Після цього "Батальйон "Монако" опублікував "опитування", в якому запропонував аудиторії обрати спосіб розправи з ДМ та ІМІ. У відповідь деякі анонімні коментатори пропонували ліквідувати організації, спалити їхні офіси тощо. Частина коментаторів стала на бік організацій і звинуватила телеграм-канал у наклепі. 

Насправді ж, як пояснили в Інституті масової інформації, у своїх дослідженнях вони використали безплатний варіант сервісу TGStat, створеного росіянами, – як допоміжний, а не основний інструмент для аналізу. 

"Цей сервіс дозволяє дослідникам отримати доступ до статистики найбільшої вибірки каналів месенджера Telegram, теж створеного росіянином Павлом Дуровим. ІМІ водночас використовує власні автоматизовані методи, збирає та систематизує дані телеграм-каналів за допомогою програмування. Безплатні дані сервісу TGStat використовувалися лише для визначення рейтингу телеграм-каналів в українському сегменті, що дозволяє краще проаналізувати російську дезінформацію, яка поширюється в Україні переважно через них", – йдеться в заяві. 

У ІМІ додали, що використовували TGStat і в попередніх своїх дослідженнях, як і інші дослідники дезінформації, щоб оцінити кількість аудиторії, показник залученості аудиторії до контенту певного каналу. І наголосили, що статистику цього сервісу можна переглянути безплатно за умови звичайного залогінення.

"Нагадаємо, месенджер Telegram досі не заборонено в Україні, утім безпека даних українських користувачів цього месенджера є дуже сумнівною. "Детектор медіа" та ІМІ неодноразово публікували викривальні матеріали про роботу анонімних телеграм-каналів, розслідування щодо їхніх власників, а також реакції медійників на загравання влади з анонімними каналами, тож ми вбачаємо в розгорнутій кампанії цькування реакцію на нашу критику", – наголосили в ІМІ.

Організація нагадала, що власники цих каналів не відкрили громадськості жодних даних про себе, зокрема вони не є зареєстрованими як онлайн-медіа й у такий спосіб, імовірно, намагаються уникнути юридичної відповідальності за поширення прямої дезінформації. 

ІМІ закликав не користуватись анонімними телеграм-каналами для отримання важливої інформації про події в Україні та зважати на те, що вони поширюють фейки, чорнуху і неперевірену інформацію. 

Також "Детектор медіа" та ІМІ готують заяву до правоохоронних органів у зв’язку з тиском і перешкоджанням професійній журналістській діяльності (за частиною 2 ст. 171 Кримінального кодексу України, де передбачено відповідальність за переслідування журналіста через виконання професійних обов’язків). Окрім того, планують вжити заходів у юридичній площині для захисту своїх прав, якщо ті, хто поширив інформацію, спрямовану на підрив ділової репутації ДМ та ІМІ, не спростують її на своїх сторінках.

"Ми звертаємося до президента як до гаранта дотримання конституційних прав і свобод за частиною 1 статті 102 Конституції України із закликом узяти на контроль справу розслідування тиску та залякування на адресу незалежних медіа, зареєстрованих згідно із законом", – наголошено в заяві.

журналісти
фейк
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