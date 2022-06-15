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Грузія відмовилася від карантинних обмежень на в'їзд до країни

15 червня, 2022 середа
11:03
Світ Грузія

Для в'їзду в Грузію більше не потрібно надавати ПЛР-тест або довідку про вакцинацію від Covid-19: країна відмовилася від карантинних обмежень

Про це повідомляє грузиньский портал Новини Грузія з посиланням на урядове рішення.

Як повідомляється, більшу частину карантинних обмежень Грузія скасувала з 1 березня, залишивши вимогу носити маски у медичних закладах, а тепер зняла обмеження на правила в'їзду.

"Іноземцям більше не треба буде надавати негативний ПЛР-тест чи довідку про вакцинацію від коронавіруса під час перетину кордону з Грузією", – повідомляє портал.

Уряд Грузії вніс відповідні зміни до постанови стосовно правил ізоляції і карантину, яку прийняли на початку пандемії.

  • Нагадаємо, Німеччина скасувала обмеження на в'їзд в країну.

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Грузія
туризм
міграція
кордон
пандемія
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