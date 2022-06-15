Грузія відмовилася від карантинних обмежень на в'їзд до країни

Про це повідомляє грузиньский портал Новини Грузія з посиланням на урядове рішення.

Як повідомляється, більшу частину карантинних обмежень Грузія скасувала з 1 березня, залишивши вимогу носити маски у медичних закладах, а тепер зняла обмеження на правила в'їзду.

"Іноземцям більше не треба буде надавати негативний ПЛР-тест чи довідку про вакцинацію від коронавіруса під час перетину кордону з Грузією", – повідомляє портал.

Уряд Грузії вніс відповідні зміни до постанови стосовно правил ізоляції і карантину, яку прийняли на початку пандемії.

Нагадаємо, Німеччина скасувала обмеження на в'їзд в країну.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb