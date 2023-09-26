Грузія заборонила вивозити автомобілі з країн Євросоюзу до Росії та Білорусі
Від 26 вересня в Грузії починає діяти заборона на експорт та реекспорт автомобілів з європейських країн до Росії та Білорусі
Про це повідомляє "Ехо Кавказа".
Заборону на експорт та реекспорт європейських автомобілей до РФ та Білорусі, яка набуває чинності від 26 вересня, передбачено 11-м пакетом санкцій ЄС, який затвердили 23 червня. Грузія доєдналась до заборони.
Згідно з документами, до Росії заборонено вивозити автомобілі з об'ємом двигуна понад 1900 кубічних сантиметрів (1,9 літра), а також усі електричні та гібридні автомобілі.
З 1 серпня набула чинності заборона на постачання до Росії та Білорусі автомобілів американського виробництва, але реекспорт автомобілів з Грузії до країн Центральної Азії продовжується й експерти вважають, що частина цих машин потім перенаправляється до Росії.
Грузстат повідомляє, якщо в липні з Грузії до Росії було реекспортовано 1054 машини загальною вартістю $13,346 млн, а в серпні реекспортували 85 одиниць вартістю $781,1 тис. Цьогоріч з Грузії до Росії реекспортували 4840 автомобілів вартістю $65,8 млн.
Цього року загальний реекспорт автомобілів з Грузії досягнув $1,178 млрд, що становить майже 33% всього експорту.
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