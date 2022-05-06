Гумкоридор з Енергодара до Запоріжжя 6 травня не працюватиме через російські обстріли
Станом на ранок 6 травня з Енергодара до Запоріжжя не можна евакуюватися через постійні російські обстріли
Про це повідомив мер Енергодара Дмитро Орлов у телеграмі.
"За попередньою інформацією станом на ранок 6 травня на шляху до Запоріжжя з Енергодару проїзду немає (тривають постійні обстріли)", - попередив він.
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