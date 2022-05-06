Гумкоридор з Енергодара до Запоріжжя 6 травня не працюватиме через російські обстріли

Про це повідомив мер Енергодара Дмитро Орлов у телеграмі.

"За попередньою інформацією станом на ранок 6 травня на шляху до Запоріжжя з Енергодару проїзду немає (тривають постійні обстріли)", - попередив він.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb