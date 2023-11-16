ГУР та фонд "Повернись живим" показали, що входить у Black Box, який вже завдав росіянам збитків на $900 млн
ГУР та фонд "Повернись живим" показали, що входить у таємний "Black Box", на який минулого року українці зібрали 230 млн гривень. Серед складових "коробки" - український баражуючий боєприпас "Бобер"
"Розпаковку" фонд опублікував у соцмережі Х.
"Black Box" відкривав спецпризначенець ГУР з позивним "Колібрі", який працює з "коробкою" на передовій.
"У "Black Box" знаходиться, зокрема, український баражуючий боєприпас "Бобер", зданий долати до 800 км. І це лише одна зі складових "коробки", - ділиться він.
Зазначається, що цей баражуючий боєприпас здатний знищувати важливі військові цілі противника на оперативно-тактичній та стратегічній глибині на відстані до 800 км.
"Завдяки цьому та іншим засобам з "Black Box" ми зменшували та зменшуємо наступальний потенціал противника", - ділиться "Колібрі".
У фонді розповіли, що за перші 8 місяців 2023 року "коробка" завдала ворогові збитків на понад $900 млн.
"Бобер" успішно виконував задачі у Криму, на тимчасово окупованих територіях України й, звісно ж, "залітав" на військові об’єкти на ворожій території. "Black Box", до прикладу, поцілив у завод із виробництва електроніки для ракет типу Х-31, Х-35 та Х-59, які запускають із літаків тактичної авіації", - йдеться у повідомленні.
Окрім того, повідомляється, що "Бобер" також влучив у сховище, де зберігалися ракетні частини до балістичних ракетних комплексів "Іскандер".
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