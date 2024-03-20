65 ОМБр потрібні рації та навушники: збір

Окупанти проводять постійні штурми за підтримки артилерії, бронетехніки та безпілотників з хімічними речовинами. Попри це атаки армії РФ є безрезультативними.Ситуація непроста та контрольована, кажуть наші захисники і звертаються по допомогу.

Наша ціль: 160 000 гривень

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Якщо тил забуде про фронт, зовсім скоро фронт буде там, де тил! Тільки разом Переможемо!!!