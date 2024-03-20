65 ОМБр потрібні рації та навушники: збір
Закликаємо долучитися до збору коштів на рації, навушники та комплектуючі для 65 окремої механізованої бригади, що нищіть ворога на Запорізькому напрямку
Окупанти проводять постійні штурми за підтримки артилерії, бронетехніки та безпілотників з хімічними речовинами. Попри це атаки армії РФ є безрезультативними.Ситуація непроста та контрольована, кажуть наші захисники і звертаються по допомогу.
Наша ціль: 160 000 гривень
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Якщо тил забуде про фронт, зовсім скоро фронт буде там, де тил! Тільки разом Переможемо!!!
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