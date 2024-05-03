Допоможіть евакуювати бійців з "нуля": збір на нічник для парамедиків 21 ОПБ
5 канал звертається до небайдужих по допомогу у зборі на прилад нічного бачення
Журналісти захищають країну не тільки словом. Колишня кореспондентка "5 каналу" Ірина Шевченко – нині військовослужбовиця 21-го мотопіхотного батальйону ЗСУ.
Зараз її підрозділу дуже потрібен прилад нічного бачення для парамедиків, які евакуюють поранених бійців з нуля.
Ціль: 150 000 грн.
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