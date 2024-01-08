На Куп’янський напрямок військовим потрібен автомобіль: збір

Наразі на сході продовжуються пекельні бої. Нашим захисникам для виконання бойових завдань і вивозу поранених з поля бою дуже потрібна машина яка може пересуватися по болотяній місцевості - пікап.

Допомагаючи ЗСУ ми разом наближаємо день коли настане перемога!

Ціль - 250 000 грн.

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Номер картки банки:

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