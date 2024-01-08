На Куп’янський напрямок військовим потрібен автомобіль: збір
Закликаємо долучитися до збору на пікап для 14 бригади 61 батальйону, що боронять нас Куп'янському напрямку
Наразі на сході продовжуються пекельні бої. Нашим захисникам для виконання бойових завдань і вивозу поранених з поля бою дуже потрібна машина яка може пересуватися по болотяній місцевості - пікап.
Допомагаючи ЗСУ ми разом наближаємо день коли настане перемога!
Ціль - 250 000 грн.
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