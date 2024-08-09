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Понад два роки без ротації. "Сталевим" воїнам потрібні дрони

9 серпня, 2024 п'ятниця
16:17
Волонтери.Еспресо

Відкрито збір на дрони для підрозділу ударних БПЛА 76 батальйону, 102 окремої бригади

Зміст

Понад два роки без ротації і відпочинку 102 "сталева" бригада імені Дмитра Вітовського чесно і мужньо боронить державу на “нулі” Запорізького напрямку, знищуючи ворога, утримуючи рубежі оборони, відбиваючи численні атаки окупантів. Це роки побратимства, підтримки, перемог і втрат…

Вірні військовій присязі та українському народу військовослужбовці щодня наближають перемогу. 

А зараз їм потрібна наша допомога! Військовим необхідні дрони для розвідки та бойових завдань. Ця крилата зброя здатна легко вражати ворожі цілі та рятувати життя нашим захисникам.

Тож, долучайтеся до збору! 

Ваш донат — це інвестиція в безпеку героїв і спільну перемогу!

Ціль: 4 000 000 грн

Посилання на банку

https://send.monobank.ua/jar/AA5hSSbAdH 

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волонтери
Війна з Росією
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