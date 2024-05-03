"Від нуля до життя" - збір на квадроцикли
Закликаємо долучитися до проєкту "Від нуля до життя" - це збір на квадроцикли для швидкої евакуації поранених та підвозу боєкомплекту. Підтримайте донатом воїнів 93-ї окремої механізованої бригади "Холодний Яр"
У пекельних умовах наші захисники щодня виборюють перемогу, не залишаючи на полі бою поранених та полеглих. Тож для евакуацій квадроцикли є незамінними помічниками. А також вони дозволяють максимально швидко переміщатися по бездоріжжю, що значить ефективніше виконувати бойові завдання.
Воїни, які пройшли вже не одне випробування на «нулі», завжди готові дати ворогу відсіч. Заради нашого спокою вони й у свята, і у будні продовжують чергування на позиціях.
Ваша підтримка значно збільшує шанси не тільки успішно виконати завдання, а й повернутися з нього живим!
Наша ціль - 4 000 000 грн.
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