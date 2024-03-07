Збір на "крилату зброю" для захисників

Через велику інтенсивність бойових дій зросли втрати БПЛА і їх треба поновлювати. Адже від цього залежить не лише успіх на фронті, а і спокій мирних жителів.

Замість того, щоб ризикувати життям і йти на штурм по мінах, ми з вами можемо перетворити лінію зіткнення на цілодобову агенцію турів на концерт Кобзона.

Тож долучайтеся до збору! Знищимо ворога разом!

Наша ціль - 500 000 гривень

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