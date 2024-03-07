Збір на "крилату зброю" для захисників
Телеканал Еспресо та Благодійний фонд Ірини Коваль закликають долучитися до збору на мавіки, їх комплектуючі та FPV дрони для 74 батальйону 102 бригади, що боронять нашу країну на Запорізькому напрямку
Через велику інтенсивність бойових дій зросли втрати БПЛА і їх треба поновлювати. Адже від цього залежить не лише успіх на фронті, а і спокій мирних жителів.
Замість того, щоб ризикувати життям і йти на штурм по мінах, ми з вами можемо перетворити лінію зіткнення на цілодобову агенцію турів на концерт Кобзона.
Тож долучайтеся до збору! Знищимо ворога разом!
Наша ціль - 500 000 гривень
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