Збір на підготовку автомобілів до військової служби
Товариство, дякуємо! З вашою допомогою ми зібрали кошти і купили автомобілі
Ось список:
- потужний Landcruiser для групи аеророзвідки Головного управління розвідки
- пікап для 43-ї окремої артилерійської бригади
- та рефрижератор для вивозу і перевезення полеглих Героїв.
- додатково придбали МЛ270 для сил ППО та дрон для 81ї ОАеМБ.
Автомобілі вже в Україні, але потребують підготовки до бойової служби. Маємо підтримати фронт, аби разом звільнити Україну від російської нечисті!
Допоможемо?
Ціль: 120 000 грн.
Посилання на банку
https://send.monobank.ua/jar/3N1mqTJYPD
Номер картки банки
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