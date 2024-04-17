Збір на підготовку автомобілів до військової служби

Ось список:

- потужний Landcruiser для групи аеророзвідки Головного управління розвідки

- пікап для 43-ї окремої артилерійської бригади

- та рефрижератор для вивозу і перевезення полеглих Героїв.

- додатково придбали МЛ270 для сил ППО та дрон для 81ї ОАеМБ.

Автомобілі вже в Україні, але потребують підготовки до бойової служби. Маємо підтримати фронт, аби разом звільнити Україну від російської нечисті!

Допоможемо?

Ціль: 120 000 грн.

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