Збір на позашляховик для розвідки
Телеканал "Еспресо" просить долучитися до збору на надійний позашляховик для виконання завдань розвідувальними підрозділами в зонах активних бойових дій
Увага! Терміновий збір!
Наші воїни працюють у важких умовах. Без надійного авто на фронті ніяк - залізні коні перевозять особовий склад, з них запускаються дрони, вони як острівець життя там, де все навкруги знищене.
Потрібну автівку вже знайшли і транспортували в Україну, наразі її ремонтують та обладнують. Залишилося її викупити та передати на фронт.
Тож, Ваш донат - це шана та повага до захисників, які щодня ризикують своїм життям заради захисту нашої країни.
Ціль - 300 000 грн.
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