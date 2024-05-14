Збір на позашляховик для розвідки

Увага! Терміновий збір!

Наші воїни працюють у важких умовах. Без надійного авто на фронті ніяк - залізні коні перевозять особовий склад, з них запускаються дрони, вони як острівець життя там, де все навкруги знищене.

Потрібну автівку вже знайшли і транспортували в Україну, наразі її ремонтують та обладнують. Залишилося її викупити та передати на фронт.

Тож, Ваш донат - це шана та повага до захисників, які щодня ризикують своїм життям заради захисту нашої країни.

Ціль - 300 000 грн.

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