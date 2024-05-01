Збір на ремонт важкої бронетехніки в зоні бойових дій

Ремонтно-відновлювальний полк працює в основному на лінії зіткнення чи в "сірій" зоні просто неба за будь-якої погоди вдень та вночі.

Тож для екстреного відновлення та повернення на поле бою пошкодженої військової техніки, зокрема танків, БМП, БТР, потрібен мікроавтобус, що доставлятиме в зону бойових дій мобільні ремонтні групи та обладнання. А також пневмогідравлічні домкрати для оперативного ремонту іноземної техніки.

Наша ціль - 630 000 гривень

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