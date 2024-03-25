Збираємо 2 000 000 гривень на FPV дрони для 93-ї та 72-ї бригад

Власне виробництво, тестування, варіації під потреби захисників - все це ми можемо забезпечити разом, зібравши 2 мільйони гривень!

Перші успішні застосування FPV на полі бою вже є.

Долучайтеся, щоб їх ставало все більше!

Наша ціль - 2 000 000 гривень

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