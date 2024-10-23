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Головна Волонтери.Еспресо Збираємо кошти на ударний безпілотник "Вампір" для взводу ударних БПЛА 115 ОМБр

Збираємо кошти на ударний безпілотник "Вампір" для взводу ударних БПЛА 115 ОМБр

Андрій Нестеренко
23 жовтня, 2024 середа
18:29
Волонтери.Еспресо

Бійці цього взводу ефективно виконують бойові завдання на Лиманському напрямку

Зміст

"Вампір" — це тяжкий ударний безпілотник українського виробництва розрахований на нічну роботу, який здатний скидувати протитанкові міни, нищити важку техніку та особовий склад противника.

Попередній дрон «Вампір» був збитий ворогом і бійці просять допомоги, щоб зібрати на новий. Долучайтесь, разом і до кінця!

Наша ціль: 360 тисяч гривень

Картка: 5375411218657521

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Теги:
Новини
волонтери
ЗСУ
Війна з Росією
Військові новини
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