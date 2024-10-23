Збираємо кошти на ударний безпілотник "Вампір" для взводу ударних БПЛА 115 ОМБр
Бійці цього взводу ефективно виконують бойові завдання на Лиманському напрямку
"Вампір" — це тяжкий ударний безпілотник українського виробництва розрахований на нічну роботу, який здатний скидувати протитанкові міни, нищити важку техніку та особовий склад противника.
Попередній дрон «Вампір» був збитий ворогом і бійці просять допомоги, щоб зібрати на новий. Долучайтесь, разом і до кінця!
Наша ціль: 360 тисяч гривень
Картка: 5375411218657521
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