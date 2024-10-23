Збираємо кошти на ударний безпілотник "Вампір" для взводу ударних БПЛА 115 ОМБр

"Вампір" — це тяжкий ударний безпілотник українського виробництва розрахований на нічну роботу, який здатний скидувати протитанкові міни, нищити важку техніку та особовий склад противника.

Попередній дрон «Вампір» був збитий ворогом і бійці просять допомоги, щоб зібрати на новий. Долучайтесь, разом і до кінця!

Наша ціль: 360 тисяч гривень

Картка: 5375411218657521

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