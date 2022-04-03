Human Rights Watch задокументувала перші воєнні злочини росіян проти мирного населення України

Про це йдеться у заяві HRW.



Серед задокументованих організацією злочинів є випадок повторного зґвалтування; дві справи розстрілів, одна - шести людей, друга - однієї людини; та інші випадки протиправного насильства та погроз проти цивільного населення в період з 27 лютого по 14 березня 2022 року. Російські окупанти також були причетні до пограбування цивільного майна, зокрема їжі, одягу та дров.



"Випадки, які ми задокументували, становлять собою невимовну, навмисну ​​жорстокість і насильство щодо цивільного населення України. Зґвалтування, вбивства та інші насильницькі дії щодо людей, які перебувають під вартою російських військ, слід розслідувати як військові злочини", - сказав Х’ю Вільямсон, директор Human Rights Watch у Європі та Центральній Азії.



HRW особисто або по телефону опитала 10 осіб, у тому числі свідків, потерпілих та місцевих жителів окупованих Росією територій.



4 березня російські війська в Бучі, приблизно за 30 кілометрів на північний захід від Києва, схопили п'ятьох чоловіків і стратили одного з них. Свідок розповів, що солдати змусили п'ятьох чоловіків стати на коліна на узбіччі дороги, натягли на голову футболки та вистрілили одному з чоловіків у потилицю.



У селі Старий Биків Чернігівської області російські війська 27 лютого схопили щонайменше шістьох чоловіків, а потім стратили їх. Про це розповіла мати одного з чоловіків, яка була поруч, коли її сина та ще одного чоловіка затримали.



6 березня російські військові в селі Ворзель кинули димову шашку у підвал, після чого застрелили жінку та 14-річну дитину, коли вони вийшли з підвалу, де вони ховалися.



У селі Мала Рогань на Харківщині російський військовий неодноразово ґвалтував жінку у школі, де вона та її сім’я перебували 13 березня. За її словами, він бив її та порізав ножем обличчя, шию та волосся.



Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb