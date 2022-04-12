Ідея з "ХНР" провалилася: росіяни будуть намагатися приєднати окуповані території Херсонщини до анексованого Криму, - Данилов

Експерт розповів про це в етері Еспресо.TV.



"Російські окупанти можуть намагатися на Півдні України створити так звану Таврійську губернію - приєднати тимчасово окуповані землі Херсонської області до тимчасово окупованого Криму. Тим більше є окремі свідчення наших громадян, яким окупанти кажуть: "Живіть поки за своїми законами, але ви - Росія і скоро у вас будуть російські закони". Тобто вже не йдеться про створення "ХНР", яка провалилася через активний спротив українських громадян та неможливості росіян зібрати місцеву владу й провести якісь псевдореферендуми", - зазначив Данилов.



Фахівець наголосив, що на користь припущення щодо приєднання окупованих територій Херсонщини до анексованого Росією Криму свідчить налагодження російського радіо- й телемовлення на Півдні Херсонської та Запорізької областей.



"Російське радіо й телебачення - дуже серйозний фактор, який впливає на ситуацію, адже ті громадяни, на городи яких прилітали російські снаряди, сьогодні можуть говорити про те, що це ЗСУ їх обстріляли. Тобто через росТБ люди можуть заперечувати навіть очевидні речі. З іншого боку, коли постало питання створення окупаційних адміністрацій з місцевих кадрів, фактично всі відмовилися й росіянам довелося залучати якихось фріків. Дуже невеликий відсоток зрадництва і колаборації на Херсонщині", - зауважив Сергій Данилов.

Нагадаємо, член Меджлісу кримськотатарського народу Ескендер Берієв розповів, що в планах російських окупантів є приєднання Генічеського району Херсонської області до анексованого Криму.