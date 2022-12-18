Я теж росла на тому, що з 31 грудня на 1 січня приходить Дід Мороз. Ми виписували газети "Труд" і "Правда", батько по ночах слухав "Радіо Свобода". Покійну бабусю Олю, мамину маму, моя прабабця Франя вивезла в Хабаровськ, аби врятувати від голоду. Але на Різдво на нашому столі завжди була кутя. Отакий шалений мікс.

Хіба хтось знав, що ідейний батько радянського Діда Мороза був організатором Голодомору в Україні — Павло Постишев?

Хіба хтось знав, що ідейний батько радянського Діда Мороза був організатором Голодомору в Україні — Павло Постишев?

Святому Миколаю близько - 1700 років, Діду Морозу - 85 років.

Саме Святий Миколай став прообразом Санта Клауса. Сучасний Санта вперше з‘явився в рекламі Coca-Cola у 30-ті роки.

Дивіться і думайте, чи прийде до ваших дітей Дід Мороз? Чи як я прочитала в одному жарті: "Діда Мороза збили ППО, тому прийде тільки Святий Миколай"?

Джерело

Про авторку. Тетяна Мокріді, журналістка

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