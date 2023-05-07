Їх вбила війна, їх більше не буде, цих студентів більше ніколи не буде. Цієї України більше не буде. Цих простих роботяг, фермерів, музикантів, акторів, поетів, спортсменів, депутатів і так, військових, професійних військових. Вони першими лягли, щоб ми могли жити, дихати, їсти, та бути людьми й… хоча б про це пам’ятали.

На площі Ринок у Львові ця страшна інсталяція. "У Львові на площі Ринок організували одноденну акцію "Дипломи, які ніколи не видадуть". Вона присвячена студентам, які загинули у Маріуполі, Харкові, Бучі, Чорнобаївці, Миколаєві, Чернігові, інших українських містах, тим молодим людям, які не встигли закінчити навчальний заклад і отримати дипломи".

Ця порожнеча, де мало бути життя. Вони такі молоді, у них були б діти та діти дітей. Майбутнє. Їх більше немає. Їх ніколи більше не буде

Не знаю хто автор ідеї, але це геніально і страшно. Ця порожнеча, де мало бути життя. Вони такі молоді, у них були б діти та діти дітей. Майбутнє. Їх більше немає. Їх ніколи більше не буде.

Нам дадуть гроші, ми купимо цеглу і ми відбудуємо нашу вільну країну, ми відбудуємо свою Україну, вона стане краще і ще красивіше, всі зруйновані села, всі наші міста... Але... де ми візьмемо таких пацанів, дівчат, кращих з кращих, вони перші пішли, вони не чекали повісток.

***

Вони так і залишились там, на полях України, під руїнами наших нескорених міст, сіл і населених пунктів, про які ми нічого не знали до цього прокляття, — цієї страшної війни. Діти, дочки, сини, які ніколи не стануть інженерами, вчителями…батьками й ніколи не зможуть побачити очі своїх дітей.

Їх більше ніколи не буде.

Спеціально для Еспресо

Про автора. МАЙКЛ Мишкало (Михайло Мишкало), журналіст, письменник

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